Подмосковье 16 апреля 2023, 18:34 Межрегиональная ярмарка учебных мест прошла в Серпухове пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Читать 360tv в

Ярмарка учебных мест состоялась во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. Свои факультеты будущим студентам представили порядка 50 учебных заведений из Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Школьники узнали о специальностях и профессиях, которые пользуются большим спросом на рынке труда.

Образовательные учреждения представили будущим абитуриентам различные профессии — парикмахер, пожарный, программист и другие. Для школьников организовали интерактивные зоны, где каждый смог примерить снаряжение спасателя, написать программу, сделать прическу и так далее.

Реклама

Заведующий кафедрой Коломенского института филиала Московского политехнического института Роман Иванов рассказал, что вуз готовит будущих инженеров по многочисленным промышленным сферам.

«Это военное производство, а также авиационное и транспортное», — добавил Иванов.

Кроме того, на мероприятии был представлены градообразующие предприятия Серпухова — акционерные общества «Металлист» и «Ратеп». Организации предоставляют ученикам целевые направления. По словам директора Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежды Ереминой, новые специалисты необходимы на фоне активно развивающейся промышленности.

«Требуются такие профессии, как инженер-технолог, инженер-конструктор и другие. Технические профессии очень востребованы, и поэтому замечательно, что именно градообразующие предприятия берут ребят по целевому направлению», — добавила Еремина.

Также в рамках ярмарки волонтеры Подмосковья организовали работу мобильного пункта приема гуманитарной помощи возле Дворца культуры «Россия», где можно было передать посылки для участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Люберецкий техникум имени Ю.А. Гагарина.