Более 2 тысяч школьников посетили предприятия народных промыслов в Подмосковье за лето | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Более 2 тысяч школьников посетили предприятия народных промыслов в Подмосковье за лето pixabay.com

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Этим летом, несмотря на очень жаркую погоду, многие школьники побывали на интересных экскурсиях. Например, посетили предприятия народных художественных промыслов Подмосковья.

Чаще всего школьники приходили на фабрику декоративной росписи «Жостово», на Гжельский завод, в музей посадский матрешки в Сергиевом Посаде. В целом за лето, с июня по август, предприятия народных промыслов посетили больше двух тысяч детей.

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«Всего с начала текущего года предприятия народных художественных промыслов Подмосковья посетили почти 38 тысяч школьников с первого по 11-й класс», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Несмотря на каникулы, для детей все равно организовывались школьные экскурсии. Познакомить учеников с народными художественными промыслами Подмосковья хотят многие педагоги и родители.

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