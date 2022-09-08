Более 2 тысяч школьников посетили предприятия народных промыслов в Подмосковье за лето | 360°

Все новости

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Реклама

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект "Тематический ремонт подъезда" запустили в Зарайске

Общество

08 сентября 2022, 19:23

Власти заявили, что стоимость ЖКУ не вырастет из-за нового перерасчета платы за коммуналку

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:21

Больше 200 мероприятий пройдет в день города в Москве

Эксклюзив

08 сентября 2022, 19:10

«Безголосый» певец среди оперных. Стало известно о курьезном случае на встрече Елизаветы II в России

Спецоперация

08 сентября 2022, 19:08

Фейк: Минфин сообщил о колоссальных потерях ВС России

Мир

08 сентября 2022, 19:00

Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе

Общество

08 сентября 2022, 18:58

Более 75% россиян поддержали поднятие флага в школах

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:41

Более 2 тысяч школьников посетили предприятия народных промыслов в Подмосковье за лето

Читать 360tv в

Этим летом, несмотря на очень жаркую погоду, многие школьники побывали на интересных экскурсиях. Например, посетили предприятия народных художественных промыслов Подмосковья.

Чаще всего школьники приходили на фабрику декоративной росписи «Жостово», на Гжельский завод, в музей посадский матрешки в Сергиевом Посаде. В целом за лето, с июня по август, предприятия народных промыслов посетили больше двух тысяч детей.

Реклама

«Всего с начала текущего года предприятия народных художественных промыслов Подмосковья посетили почти 38 тысяч школьников с первого по 11-й класс», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Несмотря на каникулы, для детей все равно организовывались школьные экскурсии. Познакомить учеников с народными художественными промыслами Подмосковья хотят многие педагоги и родители.

Экскурсии

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама