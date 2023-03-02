Подмосковье 02 марта 2023, 12:53 Более 2 тысяч школьников Подмосковья выступили на всероссийских соревнованиях по шашкам

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Муниципальный этап всероссийских соревнований «Чудо-шашки» завершится в Подмосковье 3 марта. Это ежегодный турнир, который проводится с 1966 года среди школьников всей страны.

Каждый год в соревнованиях участвуют команды общеобразовательных организаций в составе обучающихся до 14 лет. В каждой сборной четыре человека: три мальчика и одна девочка.

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«На данный момент в муниципальном этапе всероссийских соревнований „Чудо-шашки“ приняли участие более 2,2 тысячи школьников из 552 образовательных организаций со всех городских округов Московской области», — сообщили в министерстве образования Московской области.

После завершения муниципального этапа лучшие команды из всех округов Подмосковья поедут на полуфинал 13 марта. Он пройдет в онлайн-формате. Финал состоится 2 апреля в Щелкове. На состязании встретятся 30 команд и поборются за звание победителя.

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