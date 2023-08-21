Подмосковье 21 августа 2023, 10:17 Более 2 тысяч рисунков поступило на конкурс «Служба спасения глазами детей» в Подмосковье Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Прием работ на творческий конкурс Системы-112 Подмосковья завершился 20 августа. Подростки и дети представили на суд жюри более 2,5 тысячи рисунков, поделок, фотографий и видеороликов.

Конкурс проводится уже в пятый раз и набирает популярность с каждым годом. На этот раз прислано более 2,5 тысячи работ — это рисунки, поделки, игры, коллажи, плакаты, альбомы, тексты с иллюстрациями, видео и фото, мультипликация. С помощью творчества участники рассказали о том, как они видят работу Системы-112 Московской области и экстренных служб — полиции, МЧС, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа и службы «Антитеррор».

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До конца сентября жюри конкурса определит победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе. После этого состоится церемония награждения и большой праздничный концерт. О дате и месте его проведения участникам сообщат заранее.

Премию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Лучший по профессии в сфере образования» в 2023 году» вручат лауреатам осенью. В этом году за победу борются более 200 педагогов по 20 номинациям.