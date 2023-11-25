Подмосковье 25 ноября 2023, 13:57 Более 2 тысяч рабочих мест создали в Реутове с начала года Пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Реализация проектов по поддержке малого и среднего бизнеса продолжается на территории Московской области. С начали 2023 года в Реутове создано 2074 рабочих места.

Как сообщил глава городского округа Станислав Каторов, за 2023 год специалисты провели ремонт производственного корпуса и модернизацию АО «ВПК „НПО машиностроения“», реконструкцию электроподстанции № 212 «Восточная», а также расширение производственных мощностей филиала «Реутовский ЭЗСП» АО «Московское ПРОП».

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Кроме того, было полностью завершено строительство складского комплекса ООО «4 вида», а также ремонт зданий и павильонов рынка «Владимирский тракт».

Каторов обратил отдельное внимание на тот факт, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования продолжает увеличиваться с каждым годом. В 2023 году он составил 25,2 миллиарда рублей.

«Годовой темп роста составил 101,2%», — добавил глава Реутова.

Отметим, что в 2023 году в Реутове количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса превысило 5,8 тысячи, из которых более 1,4 тысяч юридических лиц и свыше 4,3 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он также отметил важность поддержки предпринимателей.

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