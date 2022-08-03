Более 2 тысяч рабочих мест появится на складском комплексе в Домодедове

В Подмосковье запущена вторая очередь складского комплекса, которая по площади составляет 94 тысячи квадратных метров. Комплекс располагается в округе Домодедово и на текущий момент остается самым большим в Москве и Подмосковье. Посредством открытия первой очереди проекта удалось трудоустроить больше 1,5 тысячи человек, теперь вакансии появятся еще для 2 тысяч.

«В рамках второй очереди инвестор создаст еще порядка 2 тысяч рабочих мест. В результате компания станет одним из крупнейших работодателей в муниципалитете», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что новых сотрудников будут набирать постепенно, все будет зависеть от поэтапного наполнения новых складов товарами. Вакансии появятся как в складском, так и в офисном помещении распределительного центра. Будут нужны специалисты по комплектации на отбор, размещение, прием и отгрузку товаров. Потребуются также работники на IT и HR-позиции.

Открытием второй очереди складского комплекса в Домодедове занимается компания «ВсеИнструменты.ру». Этот проект остается уникальным для Подмосковья. На текущий момент общая площадь складского комплекса составляет порядка 188 тысяч квадратных метров, это можно сравнить с 22 футбольными полями. Общая длина первой и второй очереди склада — больше километра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье увеличились на 50%.