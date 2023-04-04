Подмосковье 04 апреля 2023, 22:01 Более 2 тысяч подмосковных предпринимателей обратились в ЦУР «Бизнес» с начала года

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ЦУР «Бизнес» принял более двух тысяч обращений от предпринимателей Московской области с начала 2023 года. Из них 90% уже отработали, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«В зависимости от типа обращения предприниматели получают необходимую консультационную поддержку, а также содействие в решении возникающих вопросов. Новый алгоритм уже отмечен в качестве лучшей практики на федеральном уровне», — отметила Зиновьева.

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Одно из обращений направил коммерсант из Волоколамска. Предприниматель не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. В здании он собирался обустроить парикмахерскую.

Его заявку отправили в Штаб по защите бизнеса. В итоге его вопрос решили, а сам бизнесмен создал дополнительные четыре рабочих места.

Обращение в ЦУР «Бизнес» можно направить по горячей линии 0150, Инвестиционный портал, приемную Правительства Московской области, во время встреч с бизнесом, через Добродел-Бизнес, почту губернатора, чрез соцсети или через Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве появилось более 900 новых рабочих мест в прошлом году. В городской округ привлекли 47 налоговых резидентов.

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