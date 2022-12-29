Подмосковье 29 декабря 2022, 13:54 Более 2 тысяч обращений жителей Подмосковья отработала команда ГУСТ через соцсети с начала года

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Главное управление содержания территорий Московской области отработало более 2,5 тысячи обращений жителей региона через социальные сети в 2022 году. По каждому сообщению инспекторы совершили выезд на место и проконтролировали устранение дефектов.

Жители Подмосковья сообщают ведомству о проблемах через портал «Добродел», а также с помощью социальных сетей. Данный вид взаимодействия помогает быстро реагировать на запросы горожан.

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«Мы ведем странички в социальных сетях, где жители Подмосковного региона могут высказать свое мнение, предложить идеи, решения и, конечно, получить оперативный отклик», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также отметила, что обращения в срочном порядке передаются в работу, а мониторинг социальных сетей не прекращается даже в выходные дни.

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