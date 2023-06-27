Подмосковье 27 июня 2023, 09:56 Более 2 тысяч неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Свыше 2,5 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю из-за нарушений правил парковки. Это на 380 машин больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождения эвакуированного авто можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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В ведомстве призвали соблюдать правила и не мешать проезду экстренных службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На набережной уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

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