Подмосковье 09 ноября 2022, 18:12 Более 2 тысяч нарушений устранят во дворах Подмосковья благодаря внештатным инспекторам

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В середине октября ГУСТ Подмосковья принял в свои ряды 285 новых внештатных инспекторов, которые помогают сделать регион более чистым. Только за последний месяц таким образом удалось выявить больше двух тысяч нарушений. Интерес к такому методу сотрудничества продолжает расти с каждым днем.

«Сегодня ведомству помогают уже 285 „внештатников“, 280 из них уже выдали официальные удостоверения и коллеги получили доступ в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ с помощью которого, будут мониторить за состоянием территорий своих дворов и общественных пространств», — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

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Активнее всего сработали внештатные инспекторы в Ступине. Они направили на решение 319 задач, все вопросы будут решаться, и проблемы устраняться. Такая работа проводится безвозмездно, для нее нужно быть в возрасте от 18 лет, пройти определенное тестирование, собеседование и обучение. Потом, когда будет получено удостоверение, можно приступать непосредственно к самому контролю.

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