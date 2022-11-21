Подмосковье 21 ноября 2022, 18:35 Более 2 тысяч нарушений правил парковки выявили в Подмосковье за месяц

Читать 360tv в

Жители Подмосковья сфотографировали и направили на портал «Добродел» 2210 нарушений правил парковки за месяц. Водителям, чьи автомобили стояли на детских площадках, газонах и тротуарах, придется заплатить штраф.

«В ноябре мы получили обращения по нарушениям парковки из 40 городских округов. Все эти замечания „поймали“ народные активисты», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

Реклама

Штрафы от пяти до 30 тысяч рублей получат 640 водителей, дела остальных нарушителей находятся на рассмотрении.

Реклама

«Народный инспектор» на портале «Добродел» позволяет жителям принимать участие в соблюдении чистоты улиц и сообщать о нарушениях. Пользователи приложения могут сфотографировать неправильно припаркованный автомобиль и передать информацию для дальнейших разбирательств.

Камеры «Безопасного региона» также следят за порядком. Они зафиксировали нарушения на 1,18 миллиона рублей всего за шесть дней — с 4 по 10 ноября. Частыми причинами для штрафов становились сломанные элементы детских площадок, неработающие фонари и навалы мусора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».