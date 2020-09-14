facebook_pixel
    14 сентября 2020, 13:55

    Более 2 тысяч нарушений на детских площадках устранили в Подмосковье в 2020 году

    Юлия Булыгина

    В Подмосковье с начала 2020 года устранили 2089 нарушений на детских игровых площадках. Их выявили инспекторы Госадмтехнадзора.
    Более 2 тысяч нарушений на детских площадках устранили в Подмосковье в 2020 году

    «Инспекторы проводят регулярные проверки детской игровой инфраструктуры региона», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, его цитируют на сайте подмосковного правительства.

    Больше всего нарушений по предписаниям Госадмтехнадзора Подмосковья устранили в Балашихе — 165. Нарушения также исправили в Егорьевске (137), Орехово-Зуеве (115), Луховицах (108), Дмитрове (114), Воскресенске (100), Наро-Фоминске (88) и Солнечногорске (70).

    Детские площадки обустраивают в Московской области по программе нацпроекта «Жилье и городская среда». В Подмосковье уже привели в порядок 218 дворовых территорий. Там теперь у горожан появились новые детские площадки и обустроенные парковки.

    Часть дворов обустраивается по индивидуальным проектам. Среди таких двор у дома №8 на улице Ленина в Реутове. Его проект придумали выпускники архитектурной школы при детском технопарке «Изобретариум».

    Новости SMI.FM