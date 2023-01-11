11 января 2023, 10:40
Более 2 тысяч мероприятий прошло в домах культуры Подмосковья в новогодние каникулы
Дома культуры Московской области провели больше двух тысяч новогодних мероприятий в период с 1 по 8 января. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.
Праздничные концерты, спектакли, елки и другие мероприятия прошли в 750 подмосковных ДК. Посетителями этих мероприятия 325 тысяч человек.
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Сейчас в Подмосковье работают 905 домов культуры, на базе которых функционируют около 12 тысяч кружков, секций и студий, большая часть которых занимается с детьми. Ребята приходят в ДК на занятия танцами, рисованием, лепкой и театральным искусством. В зданиях проводятся концерты, литературные вечера, праздники и даже кинопоказы.
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Ранее стало известно, что около 30 миллионов рублей направят на организацию выставок и ярмарок народных художественных промыслов Подмосковья в 2023 году. Губернатор Андрей Воробьев порекомендовал узнавать обо всех событиях на туристическом портале Московской области.
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