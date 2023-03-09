Подмосковье 09 марта 2023, 13:50 Более 2 тысяч машин обработают дороги Подмосковья ото льда в конце недели

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В ближайшее время в Московской области прогнозируют резкое снижение температуры, местами ожидается гололедица. На этом фоне на дороги Подмосковья выведут более двух тысяч машин для обработки территорий противогололедными материалами.

«Сейчас на дорожной сети Подмосковья идет плановая противогололедная обработка дорог. В связи с прогнозируемыми низкими температурами более двух тысяч единиц техники готовы к работе, и в ночное время будут обрабатывать дороги против скользкости, особое внимание уделяя опасным участкам — съездам, мостам, путепроводам, эстакадам и крутым поворотам», — отметил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Синоптики прогнозируют, что самая холодная ночь будет с пятницы на субботу — до -19 градусов. В субботу днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, а температура поднимется до одного градуса тепла. В воскресенье днем также будет сильный ветер, а температура может вырасти до +6 градусов.

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Участников дорожного движения призывают быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье заработал новый подход к контролю за уборкой снега. Службы определили четыре сценария, по которым проводятся работы, а также обозначили приоритетность дорог.

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