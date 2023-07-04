Подмосковье 04 июля 2023, 09:35 Более 2 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за неправильной парковки Минтранс Подмосковья

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Свыше 2,5 тысячи машин эвакуировали в Подмосковье на штрафстоянку из-за нарушений правил парковки за неделю. Это на 160 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, найти эвакуированный автомобиль можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают не нарушать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

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