Подмосковье 22 ноября 2022, 16:28 Более 2 тысяч лицензий такси аннулировали в Подмосковье с начала года при помощи нейросети

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Подмосковная система «Такси-контроль» зафиксировала 5,2 тысячи несоответствий атрибутики такси за десять месяцев. В результате 2,3 тысячи лицензий было аннулировано.

Нейросеть из множества камер запрограммирована на то, чтобы выявлять нарушения во внешнем виде автомобилей такси — он должен соответствовать стандартам, принятым в Подмосковье.

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«Раньше один инспектор в ручном режиме мог выявить две тысячи нарушений такси за год, тогда как нейросеть за один день работы обнаруживает свыше трех тысяч. Контроль за перевозчиками усилился на всей территории Подмосковья», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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«Такси-контроль» запустили в октябре 2021 года. Система включает 1,5 тысячи камер и контролирует 6,4 тысячи километров дорог. Камеры распознают в потоке машины такси и проверяют цвет их кузова, наличие желтых светоотражающих полос по центру и темно-серых — внизу. Также оценивается наличие оранжевого фонаря на крыше.

В том числе благодаря нейросети в Подмосковье удалось снизить количество нарушений в работе такси. С января их зафиксировано чуть больше 12 тысяч, что на 14% меньше, чем было годом ранее.

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