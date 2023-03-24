Подмосковье 24 марта 2023, 15:27 Более 2 тысяч льготников воспользовались социальным такси в Подмосковье за год Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Социальное такси доставило до больниц, поликлиник, МФЦ и отделений Пенсионного фонда более 500 жителей Подмосковья с начала января. За весь прошлый год такими услугами воспользовались больше двух тысяч человек.

«Для транспортировки было задействовано 95 автомобилей, из них 59 оборудованы подъемником», — отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Реклама

Заказать социальное такси можно через приложение «Соцуслуги», где можно выбрать подходящее учреждение социального обслуживания, необходимый транспорт и ввести дату поездки. Скачать приложение можно бесплатно через App Store или Google Play.

Реклама

Современную поликлинику открыли в поселке Удельная после реконструкции здания. Несколько лет назад губернатор Андрей Воробьев и местные жители приняли совместное решение о полной модернизации медицинского учреждения.