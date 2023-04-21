Подмосковье 21 апреля 2023, 13:45 Более 2 тысяч кубов старых шин утилизировали в Подмосковье с начала апреля Министерство ЖКХ

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Ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на „Мегабак“» стартовала в Подмосковье 5 апреля. За это время жители сдали в переработку почти 2,5 тысячи кубических метров покрышек.

«Этот объем ориентировочно сопоставим с полным комплектом резины для 4,9 тысячи автомобилей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Старые шины принимают на всех площадках «Мегабак». Жители могут сделать фото и принять участие в конкурсе. Победители — авторы самых оригинальных снимков — получат сертификат на покупку новой резины для авто. Размещать работы нужно с хештэгом #сдалшинынаМегабак до 30 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей.

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