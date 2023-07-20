Подмосковье 20 июля 2023, 11:29 Более 2 тысяч IT-специалистов в Подмосковье получили ипотеку на 8,5 миллиарда рублей с начала года Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

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С начала года около 3,2 тысячи IT-специалистов Подмосковья обратились за льготной ипотекой. Заявки более 2,3 тысячи претендентов одобрили и выдали кредиты на 8,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления.

Льготная ипотека позволяет приобрести квартиру в новостройке или построить частный дом со ставкой до 5%.

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«Федеральная программа льготной ипотеки для IT-специалистов действует уже больше года. За это время кредиты на общую сумму 12,5 миллиарда рублей одобрены 4,6 тысячи специалистов высокотехнологичных компаний Московской области», — заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Воспользоваться льготной ипотекой могут специалисты от 22 до 50 лет, работающие в аккредитованной IT-компании и имеющие российское гражданство. Их доход до вычета НДФЛ не должен быть меньше 150 тысяч рублей, если компания зарегистрирована в Москве, и не менее 70 тысяч — для сотрудников компаний, расположенных во всех городах и муниципалитетах, кроме городов-миллионников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».

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