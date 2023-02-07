Подмосковье 07 февраля 2023, 16:12 Более 2 тысяч грязных детских площадок выявили в январе в Подмосковье

Читать 360tv в

В первом месяце года специалисты Главного управления содержания территорий (ГУСТ) выявили в Московской области 2375 грязных детских площадок. Больше всего замечаний получили коммунальщики Можайска — там зафиксировали 376 дефектов.

«На втором месте по количеству нарушений Коломна — 227 недочетов, далее идет Серпухов — 167 замечаний», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

По ее словам, замечания касались плохой уборки снега и мусора на площадках. Некоторые элементы зоны требовали покраски и ремонта. Все нарушения передали ответственным лицам. После их устранения Аипова лично проверит работы.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».