17 января 2023, 17:22
Более 2 тысяч единиц техники вывели на дороги Подмосковья после снегопада
Сегодня в Подмосковье местами прошел снегопад. В связи с этим коммунальные службы вывели на дороги области более 2 тысяч единиц спецтехники.
В Минтрансе Московской области отметили, что в рамках уборки проезжую часть и тротуары очищают и обрабатывают противогололедными материалами. С начала снегопада в Подмосковье уже привели в порядок около 8 тысяч километров дорог.
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Качество уборки отслеживается с помощью автоматизированной навигационной системы и СКПДИ — контроля и планирования дорожных работ.
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В начале года Минтранс Подмосковья разработал четыре сценария работы, которые применяются службами в зависимости от погодных условий: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов и сухая погода. Для каждого сценария существует свой регламент уборки.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Снегопад
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