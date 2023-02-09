Подмосковье 09 февраля 2023, 13:51 Более 2 тысяч домовладений Подмосковья подключили к газу по президентской программе с начала года

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С начала января в Подмосковье построили 90 километров новых газопроводов по президентской программе. Работы продолжают в 23 округах региона. Об этом сообщили в Минэнергетики области.

Глава министерства Александр Самарин рассказал, что подать заявку на подключение могут все желающие, даже если их населенный пункт не вошел в график работ.

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В ходе догазификации службы бесплатно подведут трубы к границе земельного участка. Для работ внутри него необходимо заключить комплексный договор с «Мособллгаз» или другой организацией.

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