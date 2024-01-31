Подмосковье 31 января 2024, 16:06 Более 2 тысяч детей родились в Подмосковье за год благодаря ЭКО Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Жительницы Подмосковья могут выполнить ЭКО по полису обязательного медицинского страхования, если для этого есть показания. В прошлом году благодаря этой процедуре на свет появились больше двух тысяч детей.

«Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. В прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Получить информацию о квотах на ЭКО можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. О том, как преображаются больницы, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».