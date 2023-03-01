01 марта 2023, 11:15
Более 2 тысяч детей Подмосковья приняли участие в экологическом конкурсе на лучший снежный городок
Региональный этап всероссийского ежегодного конкурса «Снежный городок Эколят — 2023» завершился в Подмосковье. В этом году в нем приняли участие 2,5 тысячи детей.
Для участия в конкурсе воспитанникам дошкольных образовательных учреждений и школьникам необходимо было создать свой мини-городок из снега или льда, в котором будут фигурки сказочных героев, слепленных из снега: Умница, Шалун, Тихоня и Елочка.
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«В этом году на региональном этапе воспитанники детских садов и школ Подмосковья представили 100 работ. Кроме фигурок, ребята лепили домики, лабиринты, горки, лесенки и игровые площадки», — уточнили в Министерстве образования Московской области.
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По итогам конкурса, победителями в категории «Эколята-дошколята» стала команда детского сада «Жемчужина» из Щелкова, а в категории «Эколята» среди школьников лучшими стали учащиеся Яхромской СОШ № 1 из Дмитрова.
Лучшие работы от Московской области отправятся на федеральный этап, где члены жюри рассмотрят проекты со всех регионов России.
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