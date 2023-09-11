Подмосковье 11 сентября 2023, 17:34 Более 2 тысяч дефектов в содержании территорий устранили с начала сентября в Подмосковье АДМ Балашиха

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Коммунальные службы Подмосковья устранили 2243 недостатка в содержании общественных территорий с начала сентября. Больше всего работ провели в Красногорске, Солнечногорске и Серебряных Прудах.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к зимнему сезону. Они закупят противогололедные материалы и инвентарь, а также проверят технику.

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«Первая неделя сентября не принесла нам погодных сюрпризов, а это значит, что коммунальные предприятия пока работают в летнем режиме. Основные моменты — это уборка смета и пыли, ремонт детских и спортивных площадок, подбор мелкого мусора», — сказала она.

Аипова добавила, что в Красногорске уже устранили 70% недочетов, в Солнечногорске – 81%, в Серебряных Прудах – 85%.

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