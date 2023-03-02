Подмосковье 02 марта 2023, 13:41 Более 2 тысяч датчиков утечки газа установят во Власихе за три года

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В течение трех лет во Власихе установят 2297 датчиков загазованности. Приборы появятся в 33 многоквартирных домах.

В середине 2022 года появилось важное нововведение для капитальных ремонтов. Теперь при проведении таких работ в каждой квартире нужно устанавливать системы автоматического контроля загазованности.

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За три года во Власихе датчики утечки газа установят более чем в 2,2 тысячи квартирах, на что выделено около 365 миллионов рублей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что 1613 датчиков смонтируют уже в этом году.

Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.