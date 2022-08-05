Более 2 тысяч человек продлили аренду земель в Подмосковье на три года

В Подмосковье продолжают оказывать меры поддержки гражданам и юридическим лицам, которые взяли в аренду у государства земельные участки. До весны следующего года они могут продлить срок действия договора по упрощенной схеме.

Более двух тысяч граждан и юридических лиц в Подмосковье уже воспользовались этой мерой господдержки — об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Воспользоваться новым законом можно, если на момент обращения срок действия договора аренды еще не истек и при пользовании земельным участком не были выявлены нарушения земельного законодательства», — объяснила она.

В Подмосковье около 90 тысяч физических лиц, предпринимателей и компаний, которые потенциально могут воспользоваться новой мерой.

«При этом не важно, заключен договор аренды на аукционе или участок был предоставлен без торгов. Еще один плюс — не имеет значения, сколько лет остается в запасе по договору, обращаться можно уже сейчас», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Услуга предоставляется в электронном виде. После внесения изменений в действующий договор аренды в течение пяти рабочих дней с момента обращения в личный кабинет заявителя поступает уведомление о готовности дополнительного соглашения.

Подать заявление о продлении договора аренды земельного участка можно до 1 марта 2023 года. Обратиться нужно через региональный портал государственных услуг. Услуга называется «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов». Для этого при оформлении нужно выбрать целью обращения — «Внесение изменений в действующий договор аренды земельного участка».