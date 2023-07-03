Подмосковье 03 июля 2023, 16:30 Более 2 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Ногинске

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День молодежи отпраздновали на Фонтанной площади в Ногинске. Участие в мероприятиях приняли более двух тысяч жителей Богородского округа.

Открыл праздник фестиваль автозвука. Там было представлено порядка 20 прокачанных машин. После начался квартирник, на котором можно было послушать каверы и авторские песни. Затем коллективы Богородского округа провели танцевальный флешмоб.

«Всей нашей замечательной молодежи хочу пожелать счастья, здоровья, любви и благополучия. С праздником всю молодежь — возраст не имеет значения», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Хедлайнером вечера стала бывшая солистка группы Cream Soda Анна Романовская. Певица исполнила всем известные хиты и представила новый трек «Нас двое».

«У нас замечательная молодежь — талантливая, трудолюбивая, с огромным интеллектуальным потенциалом. Молодежь, которой под силу любые горизонты», — отметил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Всех активистов и волонтеров, кто проявил себя в течение года, отметили грамотами и подарками.

«Нашему поколению молодежи повезло, потому что именно в наше время есть столько возможностей. <…> Поэтому я хочу всем нам, молодым людям, пожелать искать возможности, реализовываться и не упускать все шансы, которые идут к нам в руки», — отметила заместитель председателя Общественной палаты Богородского городского округа Екатерина Щербакова.

Завершился праздничный вечер светомузыкальным шоу фонтанов.

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