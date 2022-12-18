Подмосковье 18 декабря 2022, 13:23 Более 2 тысяч человек приняли участие в акции «Согревающие объятия» в парках Подмосковья

Читать 360tv в

Порядка 2,5 тысячи жителей и гостей Московской области посетили фестиваль «Согревающие объятия», который прошел в 65 парках 17 декабря. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Для посетителей парков были организованы новогодний маркет, анимационные программы от волшебных сказочных героев, веселые викторины и интерактивы», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.

Реклама

Все желающие смогли принять участие в конкурсе «Обними как можно больше людей», флешмобе «Дай пять за обнимашки», согревающих чаепитиях, акции «За обнимашку даю вкусняшку». Кроме развлекательных мероприятий, были и познавательные: для гостей провели тренинги, в которых рассказали о пользе объятий.

Реклама

В парках были также организованы зимние фотозоны, где и взрослые, и дети могли сфотографироваться со сказочными героями.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».