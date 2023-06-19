19 июня 2023, 17:37
Более 2 тысяч человек посетили фестиваль керамики «Синница» в Раменском
Областной фестиваль керамики «Синница» провели 17 июня в Раменском округе. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, событие посетили более двух тысяч человек.
Зрелищным событием дня оказался «Чемпионат гончаров», где любой желающий мог наблюдать за соревнованием как начинающих, так и опытных мастеров. Победила в конкурсе Олеся Андреева из Александрова.
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На выставке-продаже свои изделия представили гончары из разных регионов России, а на мастер-классах любой желающий мог сам сделать фигурку из глины. Для детей провели игровую программу и шоу мыльных пузырей. Завершился фестиваль огненным представлением.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.
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