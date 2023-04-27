Подмосковье 27 апреля 2023, 12:49 Более 2 тысяч болельщиков посетили баскетбольный матч «Химок» и «Уралмаша»

Читать 360tv в

Рекорд сезона поставили баскетбольные болельщики в Химках. Третий матч между командами «Химки» и «Уралмаш» посетили 2015 зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

Игра полуфинала Pari Чемпионата России прошла в Химках на этой неделе. Одержать победу хозяевам встречи не удалось. Менее чем за секунду до конца игры гости из Екатеринбурга вышли вперед и одержали победу со счетом 77:78, обеспечив себе путевку в финал.

Реклама

Теперь баскетбольный клуб «Химки» будет соревноваться за бронзовые медали с командой «Темп-СУМЗ-УГМК». Даты матчей пока не утверждены.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».