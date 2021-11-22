Более 2 млн жителей Московской области зарегистрировались на «Доброделе»

Пользователями сайта «Добродел» за последние три года стали еще 1,4 миллиона жителей Подмосковья. Общее число зарегистрированных превысило два миллиона. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Общее количество пользователей портала „Добродел“ превысило два миллиона человек. 1,4 миллиона из них присоединились к сервису за последние три года. „Добродел“ был запущен в 2015 году по поручению губернатора Московской области для взаимодействия жителей с властью», — поделился информацией Рымар.

По словам министра, современный формат общения с региональными властями позволяет людям поделиться проблемами в любое время, а руководству области — находиться в постоянном диалоге с местными жителями и быстро реагировать на их запросы. Специалисты постоянно улучшают и расширяют функционал сайта.

Как рассказали в пресс-службе государственного управления, информационных технологий и связи, два года назад на «Доброделе» запустили интеграцию с Единой диспетчерской службой. В 2020 году появился раздел «Народный бюджет», где жители могут делиться проектами решения местных вопросов. После конкурса на их реализацию власти выделяют субсидии из бюджета. Все сообщения, которые поступают на «Добродел», направляют в Центр управления регионом. За все время работы сайта власти решили более 2,3 миллиона вопросов, которые тревожили жителей Подмосковья.