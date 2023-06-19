Подмосковье 19 июня 2023, 13:57 Более 2 млн поездок на арендованных электросамокатах совершили в Подмосковье с начала сезона Минтранс Подмосковья

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С начала апреля, когда в Московской области был открыт сезон кикшеринга, жители и гости региона совершили около двух миллионов поездок на электросамокатах. Сейчас количество доступных для аренды транспортных средств увеличилось почти вдвое и составляет 23 тысячи штук.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что чаще всего электросамокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния, чтобы доехать до дома или работы.

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«Наибольшее число поездок зафиксировано в Красногорске — около 80 тысяч, а также в Мытищах (почти 78 тысяч) и в Люберцах (более 40 тысяч). В этих городах электросамокаты превратились в полноценный микротранспорт для коротких внутригородских поездок», — говорит министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Среднее время аренды составляет 18 минут, а среднее расстояние — три километра. Самые протяженные поездки в этом году зафиксированы в Одинцове и Химках — по 35 километров без перерыва.

Кикшеринг активно развивается в Подмосковье четвертый год подряд — за это время самокаты стали транспортом последней мили, пользуясь большой популярностью среди жителей и гостей региона.

Ранее стало известно, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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