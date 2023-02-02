02 февраля 2023, 18:22
Более 2 миллионов кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья с начала зимы
В Московской области с дорог вывезли больше двух миллионов кубометров снега с начала зимы. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Объем вывезенного снега составил почти 103 тысячи грузовых машин, уточнили в пресс-службе.
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«В этом году в регионе организовано 300 мест для складирования снега. Для поддержания нормативного состояния дорожной сети также ежедневно проводится очистка и обработка покрытия, уборка тротуаров и посадочных площадок. Контролируем ход работ с помощью автоматизированных систем РНИС и СКПДИ», — сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Больше всего снега было вывезено с дорог в городских округах Балашиха и Домодедово, добавили в Минтрансе.
Жителям Подмосковья напомнили, что не следует оставлять автомобили в неположенных местах, и попросили с пониманием относиться к работе дорожной техники.
Ранее губернатор Воробьев призвал не допускать парковку машин рядом с мусорными баками в Подмосковье.
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