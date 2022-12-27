Подмосковье 27 декабря 2022, 22:40 Более 2 миллионов исследований провели в лабораториях Госветслужбы Подмосковья с начала года

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С начала года специалисты Госветслужбы Московской области провели порядка 2,5 миллиона исследований. Всего на территории Подмосковья работают 13 ветеринарных лабораторий, 7 из которых — аккредитованы в национальной системе для проведения исследований.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья используют более 150 аккредитованных методик.

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«В лабораториях проводят исследования пищевой продукции, зерна злаковых и бобовых культур, комбикормов на показатели безопасности и качества, а также исследуют биоматериал животных, в том числе для проверки особо опасных заболеваний, включая бешенство», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что в текущем году 4 ветеринарные лаборатории подтвердили компетенции в Росаккредитации. В 2023 году планируется, что еще минимум 3 ветеринарные лаборатории, подведомственные Минсельхозпроду Подмосковья, получат аккредитацию.

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