Подмосковье 21 июня 2023, 23:54 Более 2 миллионов человек прокатились на губернаторских каруселях с 2018 года в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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С 2018 года на каруселях, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, прокатились около 2 миллионов 190 тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья. На текущий момент в регионе работают восемь таких аттракционов.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, карусели пользуются популярностью среди жителей и гостей Подмосковья.

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«Такое внимание к этим аттракционам не удивляет — это уникальные карусели с профессиональной стерео-аудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — отметил министр.

Художник Денис Симачев придал уникальный облик для карусели «Сказка». Гостей подмосковных парков привлекают фигурки разноцветных лошадей, повозок и животных. Внутри аттракциона оборудовано 44 места.

Первые губернаторские карусели установили в Подмосковье в 2018 году в Одинцове и Домодедове. Три года спустя аттракционы также появились в парках развлечений Сергиева Посада, Волоколамска, Ногинска, Чехова, Воскресенска и Коломны. Ежемесячно их посещает более 64 тысяч человек.

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