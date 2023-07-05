Подмосковье 05 июля 2023, 17:41 Более 2 миллиардов рублей налогов начислят за нецелевое использование земель в Подмосковье Фото пресс-службы гоКрасногорск

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Итоги работы муниципального земельного контроля в первом полугодии подвели в Миноблимуществе. Результатом проверок станет повышенная налоговая ставка, которую применят за нецелевое использование наделов. В результате этого в бюджеты поступит более двух миллиардов рублей.

«Земля должна использоваться по целевому назначению, в обратном случае к собственникам и арендаторам участков применяются повышенные налоговые ставки», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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За полгода муниципальные земельные инспекторы обследовали на 50 тысяч больше участков, чем за аналогичный период 2022-го. По итогам проверок принято решение по увеличению налоговой ставки для 27,6 тысячи наделов.

Наталья Адигамова также отметила, что благодаря слаженной работе с коллегами из налоговой службы уже в прошлом году сумма налогов по земельным участкам превысила 1,6 миллиарда рублей. В этом году начисления составят более двух миллиардов рублей.

«Сегодня на совещании с коллегами из городских округов мы разъяснили нюансы по составлению эталонного акта осмотра участка, который может быть принят в качестве доказательной базы для применения налоговой ставки 1,5 процента. Что точно могу сказать: в данной работе демонстрируется положительная динамика», — отметила заместитель руководителя УФНС России по Московской области Зинаида Анисимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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