Более 19,5 тысячи домов подключили к газу в Подмосковье

Более 19,5 тысячи подмосковных домов подключили к газу в рамках проекта «Социальная газификация». О реализации программы на заседании регионального штаба доложил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Заседание по президентскому проекту проходило под председательством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. В обсуждении актуальных вопросов социальной газификации участвовали главы городских округов региона, а также представители центральных органов исполнительной власти и задействованных в работе предприятий.

«С начала реализации президентской программы в Подмосковье, „Мособолгаз“ догазифицировал 1731 населенный пункт, газ проведен к 19 512 домовладений, проложено 1162 километра газопровода. Благодаря слаженной работе газовиков, мы идем по плану и выполним все обязательства в срок», — сообщил Самарин.

Он добавил, что в третьем квартале планируется газифицировать еще 437 населенных пунктов. Во время встречи также подняли вопрос выполнения программы развития газоснабжения и газификации Московской области 2021–2025 годов. Программа реализуется совместно с ПАО «Газпром» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Еще одной темой стала газовая безопасность. В регионе продолжается выполнение муниципальных программ по установке датчиков контроля загазованности. Участники заседания назвали важным вопрос заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования в частных домовладениях. Тех, кто не подпишет соглашение, будут отключать от газоснабжения. Такая мера является единственным гарантом безопасности людей.