Более 190 выпускников отпраздновали окончание школы в Дзержинском

Последний звонок отметили 195 выпускников 11-х классов городского округа Дзержинский.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Дзержинский Владимир Шелухин поздравил ребят с завершением важного этапа в их жизни.

«Для вас, ребята, отзвенели голосистые школьные звонки, позади уроки, волнительные экзаменационные испытания, яркие внеклассные мероприятия, совместные походы и экскурсии. Вы уверенно вступаете во взрослую жизнь, окрыленные своими мудрыми, добрыми, заботливыми учителями-наставниками. Впереди новые горизонты и вершины, у кого-то впереди экзамены, которые будут сложнее и ответственнее школьных. Убеждены, что вы сдадите их на отлично, потому что за 11 лет обучения запаслись не просто багажом знаний, но обрели умение мыслить самостоятельно, принимать верные решения, дерзать, стремиться к мечте», — обратился к выпускникам Владимир Шелухин.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что свой выбор предстоит сделать и 479 выпускникам девятых классов. Им нужно будет решить, продолжать обучение в школе или идти получать профессиональное образование в колледжах, техникумах и училищах.

«Тем, кто навсегда покидает школу, лицей, гимназию, пожелаем почаще вспоминать свою альма-матер, ориентироваться на советы ваших учителей, классных руководителей. Пусть они будут путеводными маяками в ваших судьбах. И помните, за каждым из вас — прекрасный город Дзержинский, ваш отчий дом, ваша колыбель. Вы будете покорять самые крутые орбиты, сродни космическим, а мы будем следить за вами и вами гордиться! И конечно, будем рады, если свяжете свою судьбу с родным городом и здесь, на угрешской земле, обретете счастье», — сказал Владимир Шелухин.