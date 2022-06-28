Более 19 тысяч нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье

Инспекторы Главного управления содержания территорий области выявили более 30 тысяч нарушений при покосе травы с начала апреля. Из них более 19 тысяч уже устранили, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Всего за три месяца по области зафиксировали 30 052 нарушения. Устранили при этом 19 801. Как отметила Аипова, городские округа Дзержинский и Шаховская отличились тем, что усилили работу по покосу и почти сравняли количество устранений с количеством выявленных нарушений.

«Особенно порадовал Чехов, где ответственные организации поднялись по покосу c 49% выполняемости работ почти на 100%. Хорошие результаты также продолжают показывать Зарайск, Пушкинский, Серебряные Пруды, Химки и Электрогорск», — рассказала Аипова.

Худшими по выполнению работ оказались Богородский, Бронницы, Волоколамский, Дмитровский, Домодедово, Дубна и Краснознаменск.

По закону юридические и физические лица обязаны стричь газон при высоте травы более 20 сантиметров, а убирать скошенное необходимо в течение трех суток.