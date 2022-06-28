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    28 июня 2022, 14:55

    Более 19 тысяч нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Инспекторы Главного управления содержания территорий области выявили более 30 тысяч нарушений при покосе травы с начала апреля. Из них более 19 тысяч уже устранили, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

    Более 19 тысяч нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье

    Всего за три месяца по области зафиксировали 30 052 нарушения. Устранили при этом 19 801. Как отметила Аипова, городские округа Дзержинский и Шаховская отличились тем, что усилили работу по покосу и почти сравняли количество устранений с количеством выявленных нарушений.

    «Особенно порадовал Чехов, где ответственные организации поднялись по покосу c 49% выполняемости работ почти на 100%. Хорошие результаты также продолжают показывать Зарайск, Пушкинский, Серебряные Пруды, Химки и Электрогорск», — рассказала Аипова.

    Худшими по выполнению работ оказались Богородский, Бронницы, Волоколамский, Дмитровский, Домодедово, Дубна и Краснознаменск.

    По закону юридические и физические лица обязаны стричь газон при высоте травы более 20 сантиметров, а убирать скошенное необходимо в течение трех суток.