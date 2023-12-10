Подмосковье 10 декабря 2023, 15:49 Более 19 тысяч человек проголосовали на выборах в Совет депутатов Серпухова за 2 дня Мособлизбирком

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Жители Серпухова продолжают выбирать кандидатов в новый Совет депутатов городского округа. До окончания голосования осталось меньше пяти часов.

Мособлизбирком призывает всех неравнодушных жителей Серпухова найти время для посещения избирательных участков, чтобы отдать свой голос. Народные избранники будут трудиться на благо городского округа в ближайшие пять лет.

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Отметим, что по состоянию на 15:00 более 19 тысяч человек успели реализовать свое конституционное право. Участки закроются для посещения уже через несколько часов — в 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность представителям Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах.

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