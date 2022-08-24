Более 19 миллионов ПЦР-тестов сделали с начала пандемии в Подмосковье

Новые случаи коронавирусной инфекции продолжают выявлять в Подмосковье. Медработники взяли уже более 19 миллионов проб с начала пандемии.

«Для того чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19, не допустить тяжелого течения и осложнений, важно пройти вакцинацию от коронавируса тем, кто еще не сделал выбор в пользу прививки. Тем, кто привился более шести месяцев назад, необходимо сделать ревакцинацию», — напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье работает более 380 пунктов вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и клубах «Активного долголетия». Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте. Привиться можно не только от коронавируса, но и от гриппа или менингококковой инфекции.

Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.