Подмосковье 13 декабря 2022, 14:04 Более 184 миллионов рублей выделят на обследование новорожденных в Подмосковье в 2023 году

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Программа расширенного неонатального скрининга новорожденных стартует в России в 2023 году. На ее реализацию выделят более 184 миллионов рублей, около 103 миллионов из которых — из федерального бюджета.

«На 2022 год заложено и израсходовано 55,5 миллиона рублей. За 9 месяцев 2022 года обследовано чуть более 55 тысяч малышей. Охват новорожденных скринингом составил 100%, что больше запланированного показателя госпрограммы „Здравоохранение Подмосковья“ на 2017–2024 годы», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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Обследование можно пройти в роддомах, перинатальных центрах, а также в стационарных отделениях и поликлиниках региона. Исследования проводятся бесплатно.

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Ранее сообщалось, что тестирование на наличие наследственных заболеваний вырастает в следующем году с 5 до 36 форм заболеваний. В скрининг включат наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия (СМА).

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