Более 18,3 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Из подмосковных больниц выписали еще 918 человек, которые полностью поправились после заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших после COVID-19 в Московской области превысило 18 тысяч.

Врачи отпустили домой пациентов, у которых пришли отрицательные результаты тестов на SARS-Cov-2, уточнили в региональном оперштабе.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 18 340 заболевших», — говорится в сообщении.

С начала эпидемии в области выявили, по последним данным, 50 042 случаев COVID-19. Скончались 690 человек.

В Московской области постепенно снимают введенные для борьбы с распространением коронавируса ограничения. В регионе уже открылись более 220 летних веранд. Столько же заведений возобновят работу летом при соблюдении необходимых требований.

С начала июля в Подмосковье посетителей будут ждать 114 пляжей, появятся еще 86 мест отдыха у воды. Готовность общественных пространств перед стартом купального сезона проверяют инспекторы.

С 11 июня жители региона могут посмотреть фильмы в автокинотеатрах — всего их 11.