Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 20:18 Поделиться Telegram

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Viber Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции

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Мечеть в Щелкове реконструируют. Храм расширят, и он сможет принимать единовременно до 1880 человек.

В главные религиозные праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам у мечети имени Имама Равиля собираются до 15 тысяч мусульман. Площади храма не хватает, и люди молятся на улице. Поэтому храм решили расширить до 600 квадратных метров.

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В обновленном храме будет три уровня: подвальное помещение, первый этаж и второй этаж с балконами. Кроме того, если раньше мечеть могла принимать 400 прихожан единовременно, то после обновления она станет принимать до 1880 человек.

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Основное здание мечети сохранят по просьбе тех, кто ее строил. В стенах вместо окон сделают колонны и с трех сторон пристроят новые помещения. Для людей с ограниченными возможностями в мечети появятся специальные пандусы. Все работы будут проводить на средства пожертвований.

Помимо реконструкции мечети, сейчас здесь проходит строительство здания ритуального омовения. Оно будет состоять из двух помещений. В первом люди перед намазом смогут провести омовение. А во втором будет проходить омовение перед погребением.

На сегодняшний день в городском округе Щелково проживают более 20 тысяч мусульман, посещающих мечеть имени Имама Равиля. Эта мечеть открылась еще в 2001 году и стала первой в Московской области.

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