Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции | 360°

Все новости

Спецоперация

07 сентября 2022, 22:07

Украина стала «донором» Европы. Погибших бойцов ВСУ начали разбирать на «запчасти»

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Реклама

Эксклюзив

07 сентября 2022, 21:45

Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Подмосковье

07 сентября 2022, 20:18

Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции

Читать 360tv в

Мечеть в Щелкове реконструируют. Храм расширят, и он сможет принимать единовременно до 1880 человек.

В главные религиозные праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам у мечети имени Имама Равиля собираются до 15 тысяч мусульман. Площади храма не хватает, и люди молятся на улице. Поэтому храм решили расширить до 600 квадратных метров.

Реклама

В обновленном храме будет три уровня: подвальное помещение, первый этаж и второй этаж с балконами. Кроме того, если раньше мечеть могла принимать 400 прихожан единовременно, то после обновления она станет принимать до 1880 человек.

Реклама

Основное здание мечети сохранят по просьбе тех, кто ее строил. В стенах вместо окон сделают колонны и с трех сторон пристроят новые помещения. Для людей с ограниченными возможностями в мечети появятся специальные пандусы. Все работы будут проводить на средства пожертвований.

Помимо реконструкции мечети, сейчас здесь проходит строительство здания ритуального омовения. Оно будет состоять из двух помещений. В первом люди перед намазом смогут провести омовение. А во втором будет проходить омовение перед погребением.

На сегодняшний день в городском округе Щелково проживают более 20 тысяч мусульман, посещающих мечеть имени Имама Равиля. Эта мечеть открылась еще в 2001 году и стала первой в Московской области.

Щелково

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама