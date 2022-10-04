Новая очистная станция в Истре улучшила качество воды для 180 тысяч жителей | 360°

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Новая очистная станция в Истре улучшила качество воды для 180 тысяч жителей

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После завершения пуско-наладочных работ Министерство ЖКХ Подмосковья ввело в эксплуатацию современную станцию водоочистки в деревне Хуторки. Сейчас она уже обеспечивает чистой и качественной водой порядка 180 тысяч жителей городского округа Истра.

«Лабораторные анализы показали, что вода здесь не соответствует требованиям Роспортебнадзора, а содержание в ней железа превышает предельно допустимый уровень в два раза. В этой связи для обеспечения жителей качественной питьевой водой Правительством Подмосковья было принято решение установить современную станцию обезжелезивания воды», — сказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

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Он отметил, что на реализацию такого проекта потребовалось меньше полугода. Новый ВЗУ в деревне Хуторки обеспечивает три многоквартирных дома, а также большой частный сектор. Сама станция — это блочно-модульный контейнер, который выполнен на железобетонном основании.

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Истра

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