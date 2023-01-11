11 января 2023, 18:25
Более 180 самостроев ликвидировали в Подмосковье за год
Более 1,2 тысячи незаконных построек выявили в Московской области в прошлом году. Из них 712 зданий привели в соответствие с градостроительными нормами, а 188 ликвидировали.
«Легализация самовольных построек позволила вовлечь в налоговый оборот области более 187 миллионов рублей за год» — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
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Сейчас на контроле главгостройнадзора находится 1,6 тысячи самостроев Подмосковья. Отмечается, что больше всего таких построек находится в Солнечногорске, Дмитровском округе, Раменском, Мытищах и Балашихе.
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Ознакомиться с информацией об объектах самовольного строительства можно через сервис «Подмосковные стройки». С помощью камеры смартфона жителям Московской области предлагают идентифицировать любой самострой в радиусе 1,5 километра и получить сведения о дате и способе его ликвидации.
Так, за пять лет в регионе зафиксировали более 4,5 тысячи объектов самовольного строительства.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Строительство
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