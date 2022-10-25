Более 180 подъездов отремонтировали в Реутове в 2022 году | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 22:42 Более 180 подъездов отремонтировали в Реутове в 2022 году пресс-служба главы Реутова Станислава Каторова

Читать 360tv в

В Реутове отремонтировали 185 подъездов в текущем году. Работы провели в рамках реализации региональной программы «Мой подъезд», сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Реклама

«Жители могли предлагать любой дизайн и оформление своего подъезда, также они осуществляли полный контроль за ходом реализации работ. По программе «Мой подъезд» мы в этом году проделали существенную работу. За прошедшие десять месяцев мы выполнили ремонт в 185 подъездах. Продолжим эту работу и в следующем году», — сказал Каторов.

В ходе ремонта в подъездах подрядные организации красили стены и потолки, монтировали энергосберегающие светильники, а где-то меняли плитку на первом этаже.

пресс-служба главы Реутова Станислава Каторова

Ранее в Реутове подвели итоги конкурса главы муниципалитета «Мой комфортный дом 2022».

"В текущем году на конкурс было подано более 30 заявок по четырем номинациям: «Лучший подъезд», «Лучший дом», «Лучший двор», «Креативный подъезд». Победителями стали дома №6 по улице Новой, №26 по Юбилейному проспекту, №27К1 на Ашхабадской, №4 на Молодежной и №10 на Некрасова», - рассказал Станислав Каторов.

Программу «Мой подъезд» реализуют в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.