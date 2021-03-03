Более 180 многодетных семей из Подмосковья получили земельные участки с начала года

Более 180 семей с тремя и более детьми обеспечили земельными участками с начала 2021 года. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«С начала года администрации городских округов предоставили бесплатные земельные участки 182 многодетным семьям. При этом более 100 участков распределили среди семей с тремя и более детьми в течение февраля», — сказала Наталья Адигамова.

Министр уточнила, что наибольшее количество участков передал многодетным семьям городской округ Озеры, где землю получили 26 семей, Богородский и Егорьевск, там предоставили по 25 участков, в Ступине передали 19 участков, в Домодедове — 14, в Серпухове — 12, 10 в Люберцах и 9 в Сергиево-Посадском округе.

Всего с начала года земельные участки переданы многодетным семьям 27 муниципальных образований Московской области.