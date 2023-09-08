08 сентября 2023, 14:52
Более 180 избирательных участков открыли в Балашихе
Голосование на территории Московской области проходит в течение нескольких дней — 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно не только на избирательном участке, но и с помощью дистанционного электронного голосования.
В Балашихе открыли более 180 избирательных участков. Они работают с 08:00 до 20.00.
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«У нас на участке зарегистрирован 2201 избиратель. Дистанционно будут голосовать 143 человека. Ждем людей, которые будут голосовать в первый раз, для них мы приготовили подарок», — сказал председатель участковой избирательной комиссии № 3 Алексей Попов.
Депутат Геннадий Попов уже сделал свой выбор. По его словам, на избирательном участке есть все необходимое для волеизъявления гражданина.
«Я призываю всех наших жителей активно участвовать именно в общественно-политической жизни. Это наше будущее, это наше развитие», — заключил депутат.
Список адресов избирательных участков жители Балашихи могут посмотреть по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Балашиха
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