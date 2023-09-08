Подмосковье 08 сентября 2023, 14:52 Более 180 избирательных участков открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Голосование на территории Московской области проходит в течение нескольких дней — 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно не только на избирательном участке, но и с помощью дистанционного электронного голосования.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В Балашихе открыли более 180 избирательных участков. Они работают с 08:00 до 20.00.

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«У нас на участке зарегистрирован 2201 избиратель. Дистанционно будут голосовать 143 человека. Ждем людей, которые будут голосовать в первый раз, для них мы приготовили подарок», — сказал председатель участковой избирательной комиссии № 3 Алексей Попов.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Депутат Геннадий Попов уже сделал свой выбор. По его словам, на избирательном участке есть все необходимое для волеизъявления гражданина.

«Я призываю всех наших жителей активно участвовать именно в общественно-политической жизни. Это наше будущее, это наше развитие», — заключил депутат.

Список адресов избирательных участков жители Балашихи могут посмотреть по ссылке.

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